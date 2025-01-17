«Приехала посмотреть на эту овцу»: родня Лидии Федосеевой-Шукшиной чуть не подралась около здания суда

Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Конфликт в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. На сей раз скандальные разборки связаны с наследством Василия Шукшина, а именно с авторским правом на его произведения.
В Москве состоялось очередное судебное заседание с участием Федосеевой-Шукшиной и её семьи. 86-летняя актриса прибыла в Таганский суд в сопровождении младшей дочери Ольги.
Напомним, что звезда советского кинематографа перенесла инсульт, после которого так полностью и не восстановилась. Также ей диагностировали деменцию. Из-за проблем со здоровьем Лидии Николаевне очень тяжело ходить, поэтому она вынуждена опираться на костыли.
Тем временем Ольга настроена решительно. Она пытается выяснить, как доля её матери была целиком передана старшей дочери Марии. По её словам, сделка по авторским правам на произведения Шукшина могла пройти к тот момент, когда состояние здоровья пожилой актрисы ухудшилось.
Мария, в свою очередь, утверждает, что мать добровольно передала ей свою долю пять лет назад. Также она указывает, что ежемесячно даёт родительнице по 100 тысяч рублей.
На судебное заседание также прибыла двоюродная сестра Лидии Федосеевы-Шукшиной. Женщина еле сдержалась, увидев Марию Шукшину, и чуть не подралась с ней около здания суда. Она убеждена, что племянница преследует корыстные цели, ограничивая её общение с сестрой.
Женщина подчеркнула, что Мария на всю страну назвала маму сумасшедшей. «Я приехала посмотреть на эту овцу... Я такого в жизни даже предвидеть не могла», – отметила родственница, добавив, что очень любит свою сестру, а остальное её не волнует.
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Напомним, что звезда советского кинематографа перенесла инсульт, после которого так полностью и не восстановилась. Также ей диагностировали деменцию. Из-за проблем со здоровьем Лидии Николаевне очень тяжело ходить, поэтому она вынуждена опираться на костыли.
Тем временем Ольга настроена решительно. Она пытается выяснить, как доля её матери была целиком передана старшей дочери Марии. По её словам, сделка по авторским правам на произведения Шукшина могла пройти к тот момент, когда состояние здоровья пожилой актрисы ухудшилось.
Мария, в свою очередь, утверждает, что мать добровольно передала ей свою долю пять лет назад. Также она указывает, что ежемесячно даёт родительнице по 100 тысяч рублей.
На судебное заседание также прибыла двоюродная сестра Лидии Федосеевы-Шукшиной. Женщина еле сдержалась, увидев Марию Шукшину, и чуть не подралась с ней около здания суда. Она убеждена, что племянница преследует корыстные цели, ограничивая её общение с сестрой.
Женщина подчеркнула, что Мария на всю страну назвала маму сумасшедшей. «Я приехала посмотреть на эту овцу... Я такого в жизни даже предвидеть не могла», – отметила родственница, добавив, что очень любит свою сестру, а остальное её не волнует.
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Грязь и помои: рядом с кем нашли мертвую невестку Марии Шукшиной Зильбер и как ей удалось пробраться в знаменитую семью
Анастасия Чинкова