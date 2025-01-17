«Просто был собой»: вторая волна популярности настигла Прохора Шаляпина, за что им восхищается весь интернет

Прохор Шаляпин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Вторая волна успеха настигла Прохора Шаляпина. Он признался, что ничего сверхъестественного не сделал – просто был собой.
В 2023 году, после шоу «Новые звезды в Африке», поклонники открыли для себя Шаляпина с новой стороны. Пользователей соцсетей привлекли его ролики, в которых артист делится гедонистской философией. Например, почти четыре миллиона просмотров набрало видео, в котором Шаляпин признаётся, что хочет всю жизнь провести на островах.
Сам артист рад, что его юмор стали понимать больше людей, а ведь ничего сверхъестественного он не сделал – просто был собой. В одном из интервью он признался, что слава не сделала его богаче, а нематериальные блага намного важнее.
Всё это является признаками мирового тренда, который пользователи соцсетей из других стран уже прозвали «терапевтической ленью». Она характеризуется тем, что люди начинают отказываться от достижения каких-то планов, зарабатывания крупных сумм, выставляя приоритет на бережное отношение к себе.
Врачи, к слову, подтвердили пользу тренда, но призвали во всём знать меру. Следование такой тактики может привести к тому, что человек погрузится в мир грёз и станет слишком беззаботным.
При этом Шаляпин отмечал, что не призывает поклонников бросать всё, что у них есть, и ехать отдыхать. Он адресовывает свои видео несчастным людям, которые не понимают, что рано или поздно умрут, а всё нажитое достанется неблагодарным родственникам.
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Сам артист рад, что его юмор стали понимать больше людей, а ведь ничего сверхъестественного он не сделал – просто был собой. В одном из интервью он признался, что слава не сделала его богаче, а нематериальные блага намного важнее.
Всё это является признаками мирового тренда, который пользователи соцсетей из других стран уже прозвали «терапевтической ленью». Она характеризуется тем, что люди начинают отказываться от достижения каких-то планов, зарабатывания крупных сумм, выставляя приоритет на бережное отношение к себе.
Врачи, к слову, подтвердили пользу тренда, но призвали во всём знать меру. Следование такой тактики может привести к тому, что человек погрузится в мир грёз и станет слишком беззаботным.
При этом Шаляпин отмечал, что не призывает поклонников бросать всё, что у них есть, и ехать отдыхать. Он адресовывает свои видео несчастным людям, которые не понимают, что рано или поздно умрут, а всё нажитое достанется неблагодарным родственникам.
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Анастасия Чинкова