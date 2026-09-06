«Баранку на палец»: Дочь Успенской ждёт от жениха кольцо за миллион рублей

06 сентября 2026, 21:54

Дочь Успенской Татьяна ждёт от жениха кольцо за миллион рублей

Татьяна Плаксина и Артём Москвин (Фото: Instagram* @pacha_tati)

Дочь Любови Успенской, 36-летняя Татьяна, дала согласие на брак со своим 22-летним избранником Артёмом Москвиным. Как сообщает VOICE, теперь она ожидает от жениха помолвочного кольца.





Любовь Залмановна полностью поддерживает выбор дочери. Артём сделал предложение Татьяне в гримёрке певицы сразу после её концерта, и при этом сама «королева шансона» контролировала процесс.

«Можно и баранку на палец надеть, но с такой любовью это сделать, что девушка будет счастлива. Но моя точно не будет, поэтому нужен хороший большой бриллиант. Миллион надо на кольцо где-то», — заявил Москвин.