«Баранку на палец»: Дочь Успенской ждёт от жениха кольцо за миллион рублей
Дочь Успенской Татьяна ждёт от жениха кольцо за миллион рублей
Дочь Любови Успенской, 36-летняя Татьяна, дала согласие на брак со своим 22-летним избранником Артёмом Москвиным. Как сообщает VOICE, теперь она ожидает от жениха помолвочного кольца.
Любовь Залмановна полностью поддерживает выбор дочери. Артём сделал предложение Татьяне в гримёрке певицы сразу после её концерта, и при этом сама «королева шансона» контролировала процесс.
«Можно и баранку на палец надеть, но с такой любовью это сделать, что девушка будет счастлива. Но моя точно не будет, поэтому нужен хороший большой бриллиант. Миллион надо на кольцо где-то», — заявил Москвин.Дочь артистки согласилась с женихом и подчеркнула, что ей нужны именно бриллианты. Успенская, в свою очередь, посоветовала Артёму активно продавать дорогие картины, чтобы порадовать Татьяну достойным подарком.