«Подаю плохой пример»: Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле
Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой
Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу и временно передвигается в инвалидном кресле. Об этом стало известно из её личного блога.
Врачи дважды поставили телеведущей диагноз «натруженность».
«Первый раз фониатр сообщила, что мои головные связки в гипертонусе от сильной нагрузки на работе. Второй раз вот теперь травматолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость. И ближайшее время я проведу на костылях», — пояснила Регина.Кроме того, Тодоренко рассказала, что в самолёте к ней подошла поклонница и попросила её замедлиться, потому что темп жизни звезды мешает девушке отдыхать. Телеведущая огорчилась — она поняла, что своим примером напрягает не только себя, но и аудиторию. Женщина резюмировала: паузы в жизни важны не меньше активных моментов, либо же ей стоило лучше качать ноги.