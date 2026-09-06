«Массаж и кальян»: Волочкова раскрыла, как восстанавливается после концертов

06 сентября 2026, 21:32

Волочкова выбрала кальян вместо массажа для восстановления после спектаклей

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, как восстанавливается после выступлений. Балерина призналась, что почти не чувствует физической усталости после шоу — её заряжает энергия зрителей.





В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что за три месяца она дала 27 благотворительных концертов.

«Мне настолько сцена и зрители дают энергию, что мне не нужно как такового никакого расслабления особенного или чего-то сверхъестественного», — сообщила Анастасия.

«Если поставить на чашу весов: сделать массаж или, например, покурить кальян с хорошими людьми в хорошей компании, я выберу, наверное, второе», — призналась она.