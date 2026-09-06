«Массаж и кальян»: Волочкова раскрыла, как восстанавливается после концертов
Волочкова выбрала кальян вместо массажа для восстановления после спектаклей
Анастасия Волочкова рассказала, как восстанавливается после выступлений. Балерина призналась, что почти не чувствует физической усталости после шоу — её заряжает энергия зрителей.
В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что за три месяца она дала 27 благотворительных концертов.
«Мне настолько сцена и зрители дают энергию, что мне не нужно как такового никакого расслабления особенного или чего-то сверхъестественного», — сообщила Анастасия.Волочкова быстро вернулась на сцену даже после замены тазобедренного сустава. Выходы она планировала ещё во время лечения в Германии. Балерина пользуется массажем и любит баню, но иногда выбирает и менее здоровый отдых.
«Если поставить на чашу весов: сделать массаж или, например, покурить кальян с хорошими людьми в хорошей компании, я выберу, наверное, второе», — призналась она.Артистка добавила, что посвятила жизнь искусству и с детства остаётся трудоголиком.