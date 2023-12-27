Барецкий призвал Иншакова одуматься и не бороться с Ивлеевой

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Российский шоумен Стас Барецкий обратился к каскадеру, актеру и продюсеру Александру Иншакову с тем, чтобы он перестал «бороться» с блогером телеведущей Анастасией Ивлеевой.
«Для меня он всегда был таким, знаете, мужчина-мужчина. Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков — каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Барецкий.
До этого продюсер Александр Иншаков заявлял о подготовке коллективного иска к Анастасии Ивлеевой, члены инициативной группы хотят взыскать с блогера 1 млрд рублей за «голую» вечеринку.
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