«Путешествие их быстрее разовьет»: Полина Диброва увезла детей из Москвы в начале учебного года
Полина Диброва приняла неожиданное решение в начале учебного года. Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва заявила о планах уехать из Москвы вместе с сыновьями. Ее слова передает издание «The Voice».
Напомним, что у бывших супругов три общих ребенка: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Причиной расставания пары стал роман Полины с другом семьи Романом Товстиком.
Примечательно, что у 50-летнего миллиардера также была семья — жена Елена родила ему в браке шестерых детей. Однако Товстик принял решение быть с Полиной.
Диброва на данный момент избегает комментариев о своей личной жизни, если не считать ее развернутый пост в личном блоге две недели назад. В нем Полина расписала свое отношение к Дмитрию после решения расстаться с ним.
«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. (...) Сейчас я нахожусь с детьми в Турции, где ребята набираются сил перед новым учебным годом. И в планах у меня заниматься детьми. У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу. 1 сентября мы отправимся с нашими детьми на школьную линейку. Впереди общие планы и воспитание сыновей», — заявила Диброва.
Действительно, родители вместе отвели сыновей на линейку.
А 7 сентября обладательница титула «Миссис Россия-2017» вдруг заявила, что в понедельник улетит с детьми из Москвы. Свое решение она объяснила давней мечтой ребят посетить Камчатку. Диброва уверена, что путешествие принесет ее мальчикам больше пользы, чем пропущенные занятия, поскольку они уже освоили повторяемый материал дома.
«Предвидя все хейтерские истории, я скажу: да, мы отправляемся на Камчатку в начале учебного года. Потому что сейчас у детей повторение, а повторение мы прошли с бабушкой в Ростове-на-Дону, потому что она учитель начальных классов. Я считаю, что в путешествиях дети гораздо быстрее развиваются. Они увидят медведей живых, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы», — поделилась с подписчиками Полина.5 сентября таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» предсказал с помощью карт Таро, какие отношения ждут Полину Диброву и Романа Товсика в течение ближайших 12 месяцев.
