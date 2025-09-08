«Путешествие их быстрее разовьет»: Полина Диброва увезла детей из Москвы в начале учебного года

08 сентября 2025, 07:50

Полина Диброва заявила о решении увезти детей в понедельник из Москвы на Камчатку

Полина Диброва с детьми (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва приняла неожиданное решение в начале учебного года. Экс-жена телеведущего Дмитрия Диброва заявила о планах уехать из Москвы вместе с сыновьями. Ее слова передает издание «The Voice».





Напомним, что у бывших супругов три общих ребенка: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Причиной расставания пары стал роман Полины с другом семьи Романом Товстиком.



Примечательно, что у 50-летнего миллиардера также была семья — жена Елена родила ему в браке шестерых детей. Однако Товстик принял решение быть с Полиной.



Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Диброва на данный момент избегает комментариев о своей личной жизни, если не считать ее развернутый пост в личном блоге две недели назад. В нем Полина расписала свое отношение к Дмитрию после решения расстаться с ним.





«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. (...) Сейчас я нахожусь с детьми в Турции, где ребята набираются сил перед новым учебным годом. И в планах у меня заниматься детьми. У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу. 1 сентября мы отправимся с нашими детьми на школьную линейку. Впереди общие планы и воспитание сыновей», — заявила Диброва.

Дмитрий Дибров высказался об изменах и сравнил себя с Пушкиным

Полина Диброва с детьми (Фото: Instagram* @polinadibrova)



«Предвидя все хейтерские истории, я скажу: да, мы отправляемся на Камчатку в начале учебного года. Потому что сейчас у детей повторение, а повторение мы прошли с бабушкой в Ростове-на-Дону, потому что она учитель начальных классов. Я считаю, что в путешествиях дети гораздо быстрее развиваются. Они увидят медведей живых, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы», — поделилась с подписчиками Полина.