Бари Алибасов пропустил прощание с директором «На-На» Виталием Фроликовым

Бари Алибасов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Бари Алибасов не приехал на прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым. Продюсер прислал венок с надписью «Дорогому Виталию от Бари», сообщает Telegram-канал SHOT.
Прощание с Фроликовым состоялось в траурном зале Центральной клинической больницы. Церемонию посетили участники коллектива. Певец Михаил Игонин сообщил, что в последний раз разговаривал по телефону с Фроликовым в ночь перед операцией.
Напомним, что Фроликов скончался при операции на сердце на 7 году жизни. Ранее сообщалось, что Бари Алибасова «еле успокоили» после новости о смерти директора группы, с которым он дружил 30 лет.
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«Он сидел и уже будучи практически подготовленным к операции работал, занимался организацией концертов. И мы тепло поговорили. После этого он сказал, что зовут на обследование. Это был наш последний разговор», – рассказал артист.Участники группы вспомнили, что Фроликов был очень грамотным человеком с отличным чувством юмора. Он умел решать любые проблемы без скандалов, обид и оскорблений, а также всегда был готов оказать помощь.
Напомним, что Фроликов скончался при операции на сердце на 7 году жизни. Ранее сообщалось, что Бари Алибасова «еле успокоили» после новости о смерти директора группы, с которым он дружил 30 лет.
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Анастасия Чинкова