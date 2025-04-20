«Я его вчера еле успокоила»: Бари Алибасов выпил успокаивающее перед тем, как узнать о смерти директора «На-На» Фроликова

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
Продюсер Бари Алибасов весьма тяжело переживает кончину директора группы «На-На» Виталия Фроликова. Об этом в беседе с aif.ru заявила супруга артиста Елена Калинина.
Известно, что Фроликов и Алибасов тесно общались на протяжении 30 лет. Калинина поделилась, что она «еле успокоила» супруга. Она подчеркнула, что не вызывала мужу скорую помощь.
Калинина обратила внимание, что за 30 лет нельзя остаться лишь коллегами, ведь люди, занимающиеся творчеством, «прикипают» друг к другу.
Напомним, Виталий Фроликов скончался 19 апреля на 77-м году жизни.
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«Человеку почти 80 лет, он очень тяжело переносит. Перед тем, как сообщить эту новость, просто успокаивающее дали ему, чтобы не было никакого скачка давления или еще что-то. Они с Виталием Ивановичем очень-очень давно вместе», — призналась супруга Бари Алибасова.
Калинина обратила внимание, что за 30 лет нельзя остаться лишь коллегами, ведь люди, занимающиеся творчеством, «прикипают» друг к другу.
«Они были близки», — добавила супруга Бари Алибасова.
Напомним, Виталий Фроликов скончался 19 апреля на 77-м году жизни.
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Ольга Енгалычева