Ушёл из жизни директор группы «На-На» Виталий Фроликов

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Скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов. Об этом сообщили его коллеги, слова которых приводит издание StarHit.
«Ушёл из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы „На-На“, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах! Подробности о месте и дате прощания будут в ближайшее время», – сообщили представители музыкального коллектива.
При этом они не уточнили, что стало причиной смерти Фроликова.
Накануне стало известно о кончине одного из самых известных дрессировщиков России Виктора Кудрявцева. Ему было 74 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова