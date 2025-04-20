Выяснились дата и место прощания с директором группы «На-На»

Виталий Фроликов (Фото: оф. ВК-группа «На-На» @nana_official)
Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Фроликов скончался в возрасте 76 лет. О его смерти стало известно вчера.
Публично попрощаться с Фроликовым можно будет с 12:00 до 13:30. Близкие подчеркнули, что директор группы до последнего дня посвящал себя работе и ездил на все гастроли.
Ранее сообщалось, что что медики попросили актера Михаила Боярского воздержаться от скорого возвращения на сцену. Напомним, 14 апреля Боярского госпитализировали после несчастного случая на репетиции в театре: он оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину во время спектакля «Ромео и Джульетта».
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«Близкий человек для группы «НА-НА», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!», — отметили ранее в пресс-службе «На-На».По данным Shot, Виталию накануне проводили плановую операцию на сердце, во время которой оно перестало биться — констатировали смерть.
Публично попрощаться с Фроликовым можно будет с 12:00 до 13:30. Близкие подчеркнули, что директор группы до последнего дня посвящал себя работе и ездил на все гастроли.
Ранее сообщалось, что что медики попросили актера Михаила Боярского воздержаться от скорого возвращения на сцену. Напомним, 14 апреля Боярского госпитализировали после несчастного случая на репетиции в театре: он оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину во время спектакля «Ромео и Джульетта».
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Мария Моисеева