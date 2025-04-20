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Выяснились дата и место прощания с директором группы «На-На»

Прощание с директором группы «На-На» Фроликовым состоится 23 апреля в Москве
Виталий Фроликов (Фото: оф. ВК-группа «На-На» @nana_official)

Виталий Фроликов (Фото: оф. ВК-группа «На-На» @nana_official)

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым состоится 23 апреля в траурном зале Центральной клинической больницы Москвы. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Фроликов скончался в возрасте 76 лет. О его смерти стало известно вчера.

«Близкий человек для группы «НА-НА», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!», — отметили ранее в пресс-службе «На-На».
По данным Shot, Виталию накануне проводили плановую операцию на сердце, во время которой оно перестало биться — констатировали смерть.

Публично попрощаться с Фроликовым можно будет с 12:00 до 13:30. Близкие подчеркнули, что директор группы до последнего дня посвящал себя работе и ездил на все гастроли.

Ранее сообщалось, что что медики попросили актера Михаила Боярского воздержаться от скорого возвращения на сцену. Напомним, 14 апреля Боярского госпитализировали после несчастного случая на репетиции в театре: он оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину во время спектакля «Ромео и Джульетта».

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Безрукова рассказала о сообщениях от поклонников с мотивацией
20 апреля 2025, 22:31

Ирина Безрукова (фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Жизнь Ирины Безруковой трудно назвать лёгкой – актриса рано потеряла маму, а 10 лет назад не стало её единственного сына Андрея, рождённого в браке с Игорем Ливановым. Смерть 25-летнего мужчины шокировала всех.
Оказалось, что актриса, пережившая личное горе, стала примером для многих людей и мотивирует их жить дальше. Поклонники регулярно делятся с Безруковой личными историями утраты близких людей.

«Мне в соцсетях часто пишут люди. Я не знала, что невероятное количество людей теряет своих близких. Именно мне они пишут. Они говорят, что глядя на меня у них появляются силы жить, а не деградировать, не окончить жизнь самоубийством или спиться», – откровенно рассказала бывшая жена Сергея Безрукова в шоу «Однажды…» на НТВ.
60-летняя звезда поделилась, что справиться с горем ей помогает определённое мировоззрение – актриса верит в перерождение души.

«Есть такая теория, что смерти нет – есть переход. Человек садится в поезд и уезжает в другой город или страну, и никогда не возвращается, но он есть», – объяснила Безрукова.
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#соцсети
#смерть
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«Как будто на рынке взял»: Виктор Дробыш высмеял Иосифа Пригожина за «отвратительный» подарок Валерии
Дробыш рассказал об «отвратительном» подарке Пригожина Валерии
20 апреля 2025, 21:58

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Виктор Дробыш раскритиковал подарок, который Иосиф Пригожин подарил своей жене, певице Валерии.
«Помнишь ты такие сапоги купил ей лиловые на концерт в Кремле? Отвратительные, как будто на рынке взял», – обратился продюсер к Пригожину в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
В ответ на такое воспоминание муж Валерии попытался сделать вид, что не помнит ни о каких сапогах, и начал оправдываться за неудачные презенты супруге. Но в итоге не нашёл нужных слов.

«Даже не знаю, что сказать», – отметил растерянный Пригожин, которого вдруг перебила ведущая Лера Кудрявцева.
Звезда напомнила, что Валерия получала в подарок от мужа хлебопечку, блендер, мясорубку и прочие бытовые приборы.

Пригожин отметил, что из хлебопечки шёл такой аромат свежей выпечки, что невозможно было устоять. Но Валерия вовремя перебила мужа, пригрозив ему впредь дарить «только тренажёры и гантели».

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«Единственный её статус – жена Петросяна»: что на самом деле скрывает Татьяна Брухунова
Стилист Карина Нигай раскритиковала образы Татьяны Брухуновой
20 апреля 2025, 21:20

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова в очередной раз сцепилась с хейтерами, критикующими её необычный стиль. Жена Евгения Петросяна называет себя законодательницей мод, а критику воспринимает как неспособность людей смириться с тем, что она не носит простые джинсы и футболки.
Правда, стилист Карина Нигай поспешила разочаровать Брухунову. Она отметила, что одежду Татьяны никак нельзя отнести к высокой моде.

«Я никогда не видела её на больших светских модных ивентах, ничего о ней не знаю. Мне кажется, что единственный её статус – жена Петросяна. Ну и то сомнительный, юморист всё-таки уже прадедушка», – отметила Нигай в шоу «Хватит слухов» на телеканале «ТВ Центр».
А светский журналист Вероника Морозова убеждена, что демонстрацией семейной идиллии и обновок Брухунова пытается отвести внимание общественности от своей биографии.

«Ей надо скрыть своё прошлое. Она очень мало о себе рассказывает. Она показывает только нынешнюю жизнь», – подчеркнула Морозова.
Выяснилось, что Татьяне есть, что скрывать. На самом деле, Петросян был не первым возрастным мужчиной в её жизни. В предыдущем романе Брухуновой разница в возрасте была ещё более шокирующей. Продюсер Ольга Журавлёва раскрыла всю подноготную.

«История Татьяны Брухуновой не начинается на браке с Петросяном. До этого у неё был роман с директором театра, которому тогда было около 70 лет, а Татьяне всего 18», – отметила Журавлёва.
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«Странные женщины приходят в мой дом»: Анна Хилькевич заявила, что прогнала уже 50 нянь
Анна Хилькевич рассказала, что погнала уже 50 нянь
20 апреля 2025, 20:50

Анна Хилькевич с дочерьми (фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич рассказала о неудачах при поиске няни для своих дочерей. 38-летняя актриса объяснила, какие требования предъявляет к потенциальным кандидаткам.
Звезда сериала «Универ» замужем за Артуром Мартиросяном, с которым воспитывает троих дочерей: десятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, родившуюся в сентябре прошлого года. Хилькевич старается совмещать материнство и карьеру, но без помощи нянь не обойтись. Однако актрисе пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

Несмотря на это, пара хочет родить ещё одного ребёнка.

«Хотим мальчика. Я понимаю, что каждому моему ребёнку нужно моё время. Пока я разрываюсь, девочки всё время бьют друг друга. Они прямо исподтишка могут друг другу дать пинка. Нянь они не принимают новых», – отметила Хилькевич в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Анна уже давно ищет подходящую няню, но каждый раз всё идёт не по плану. Однажды одна из женщин перешла дорогу в неположенном месте с ребёнком на руках, а другая сказала дочери звезды «брысь».

«Человек 50 точно прошло. Я пробовала их всех. Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», – подчеркнула актриса, которая даже установила дома камеры для отслеживания происходящего.
При этом Хилькевич заявила, что не требует от няни многого. Главное, чтобы женщина была опрятной, умной, имела образование, в приоритете педагогическое, увлекалась психологией и умела готовить еду только на детский стол.

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«Всё, что есть, благодаря Симоньян»: о чём жалел Тигран Кеосаян перед комой
Кеосаян перед комой откровенно рассказал о знакомстве и жизни с Симоньян
20 апреля 2025, 20:29

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Уже почти пять месяцев Тигран Кеосаян борется за жизнь. Режиссёр пережил клиническую смерть после острого инфаркта миокарда и впал в кому.
Тигран Кеосаян и журналистка Маргарита Симоньян вместе с 2012 года. Звезды неоднократно заявляли, что наконец-то обрели счастье и живут душа в душу. Главред телеканала RT признавалась, что в их доме никогда не повышается голос.

Незадолго до клинической смерти 59-летний Кеосаян дал интервью, в котором тепло отзывался о жене. Он отмечал, что она перевернула его взгляд на многие вещи и показала новую жизнь.

«Я кардинально изменился – с юности только дебил не меняется. Но с точки зрения меня 10-летней давности, не говоря о 15-летней давности, я изменился. Это всё благодаря Маргарите. Она глубоко воцерковленный человек и есть какие-то вещи, с которыми не поспоришь. Так лучше и для души, и для себя», – отмечал режиссёр в интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека», которая так и не вышла в эфир.
Тигран также признавался, что их отношения развивались очень стремительно, и уже через несколько встреч телеведущий не мог представить себя без возлюбленной. Она, по его словам, плавно вошла в его жизнь, став главной любовью.

«Мне кажется, мы встретились с Ритой сформировавшимися, взрослыми личностями, со своим бэкграундом случившимся. Каждый в своей сфере чего-то добился. И это очень тяжело, скажем, с моим характером. Я считаю, что столь привычное в таких семьях соревнование не началось. Я искренне признался себе, что она намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, чем я. Соревноваться бессмысленно», – отмечал Кеосаян.
При этом, Симоньян ранее делилась, что конфликты всё же случались.

«Мы ссорились бесконечно – он очень ревнивый. Тяжёлые были обстоятельства. Мы встречались и ссорились, много ругались и расходились: „Все, мы расстались“. Первый раз был на час, второй 20 минут. А когда мы жили вместе уже, то не расставались вообще. Например, я несколько раз лежала на сохранении, он лежал со мной. Он говорил: „Что я буду делать дома, если тебя нет? Когда тебя там нет, это не мой дом“», – отмечала журналистка.
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