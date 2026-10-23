Экс-вокалиста «Агаты Кристи» экстренно госпитализировали

23 октября 2026, 08:33

Экс-вокалиста «Агаты Кристи» Самойлова госпитализировали с концерта в Берлине

Глеб Самойлов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Экс-вокалиста «Агаты Кристи» и лидера The Matrixx Глеба Самойлова экстренно госпитализировали во время концерта в Берлине. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.