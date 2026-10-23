Экс-вокалиста «Агаты Кристи» экстренно госпитализировали
Экс-вокалиста «Агаты Кристи» и лидера The Matrixx Глеба Самойлова экстренно госпитализировали во время концерта в Берлине. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Музыкант успел исполнить три песни, после чего ему стало плохо: он с трудом стоял на ногах и опирался на микрофонную стойку. Самойлов сообщил зрителям, что ненадолго уйдет за кулисы, однако сцену не вернулся. Артиста доставили в клинику, где у него диагностировали обострение язвы желудка.
Проблемы со здоровьем у Самойлова начались еще в Дрездене, где он выступал незадолго до берлинского концерта. Сильную боль в верхней части живота и рвоту с кровью музыкант пытался заглушить алкоголем, который постоянно держал в гримерке. У него уже были проблемы с поджелудочной —ранее его экстренно госпитализировали с острым панкреатитом.
Берлинский концерт отменили, а дальнейший тур оказался под вопросом. Группа уехала в Кельн без Самойлова, а сам артист остался в берлинской больнице.
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