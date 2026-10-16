Башкирская группа AY YOLA попала в первый тур голосования «Грэмми»
Башкирская группа AY YOLA попала в первый тур голосования «Грэмми» сразу в двух категориях. Об этом пишет Baza.
На премию номинированы новый альбом «Ural Batyr» в номинации «Лучший альбом глобальной музыки», основанный на древнем башкирском эпосе, и сингл «Aihylyu», представленный в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала». Музыканты объединяют национальные инструменты, электронную музыку и башкирский вокал.
Ранее коллектив обрёл популярность благодаря вирусному хиту «Homay», который занял четвёртую строчку в мировом чарте Shazam и превзошёл композиции известных исполнителей, таких как Леди Гага. Теперь членам Академии звукозаписи предстоит решить, войдёт ли AY YOLA в число официальных номинантов на «Грэмми».
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