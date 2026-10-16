Стало известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

16 октября 2026, 10:05

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о её состоянии

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии 88-летней актрисы.





В беседе с Super женщина рассказала, что у её матери ухудшилось самочувствие, и родные вызвали скорую помощь.



Медики привезли народную артистку России в больницу 14 октября. Ольга подтвердила госпитализацию матери, но отказалась от подробных комментариев.

«Ничего не комментирую, понятное дело, из-за медицинской этики определённой человеческой. Да, подтверждаю, что да. Ухудшение состояния. Была вызвана скорая, скорая забрала её. Стабилизирует. Всё, как это обычно происходит», — сообщила родственница актрисы.