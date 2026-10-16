В Москве открыли наследственное дело музыкального критика Сергея Соседова

16 октября 2026, 09:01

АиФ: в Москве зарегистрировали дело о наследстве музыкального критика Соседова

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

В Москве открыли дело о наследстве музыкального критика Сергея Соседова. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на открытые данные.