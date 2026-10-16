В Москве открыли наследственное дело музыкального критика Сергея Соседова
В Москве открыли дело о наследстве музыкального критика Сергея Соседова. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на открытые данные.
Телеведущий жил в Хорошевском районе Москвы вместе с матерью Антониной Петровной в двухкомнатной квартире. Стоимость подобного жилья в старых домах этого района составляет примерно 16,8 млн рублей.
У семьи также имеется дача в Подмосковье. На участке в восемь соток в деревне Митяево расположен небольшой деревянный дом. В нем нет центрального водопровода и канализации, все удобства, включая летний душ, находятся на улице. Дачи в этой местности стоят от 1,7 млн рублей.
Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Прощание с музыкальным критиком прошло на Троекуровском кладбище.
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