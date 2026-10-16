Юлия Савичева уходит от мужа после 12 лет брака
Певица Юлия Савичева разводится с мужем спустя 12 лет брака. Об этом сообщает Telegram-канал «VOICE».
Артистка объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым накануне. Однако причин развода она не раскрыла.
«Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз. Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас всё повторяется, за что я ей очень благодарна. Демо песни «Я не люблю тебя» пришло тогда, когда я съезжала из нашей общей квартиры», — сообщила певица.Известно, что Юлия и Александр познакомились ещё в юные годы. Позже они поженились, и в браке у них родилась дочь Анна.