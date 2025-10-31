Певица Жасмин впервые стала бабушкой
Певица Жасмин впервые стала бабушкой. Радостной новостью поделился телеканал МУЗ-ТВ в своём Telegram-канале.
Старший сын певицы Михаил Семендуев стал отцом. Малыш появился на свет ранним утром в четверг.
«Сегодня, 30 октября 2025 года, у меня родился первый ВНУК! Спасибо молодым родителям за такой подарок», — поделилась счастливая новоиспечённая бабушка в социальных сетях.В разговоре с журналистами 48-летняя Жасмин рассказала, что роды прошли благополучно в частной клинике рядом с домом сына певицы и его жены Евы Хачатурян.
По инициативе Евы, они отказались от парных родов, поэтому Михаил ждал окончания в соседней палате. Он очень волновался, о чём сообщал маме в сообщениях: «Мамочка, я так нервничаю».