Певица Жасмин впервые стала бабушкой

Жасмин (фото: Telegram @singer_JASMIN)

Певица Жасмин впервые стала бабушкой. Радостной новостью поделился телеканал МУЗ-ТВ в своём Telegram-канале.



Старший сын певицы Михаил Семендуев стал отцом. Малыш появился на свет ранним утром в четверг.

«Сегодня, 30 октября 2025 года, у меня родился первый ВНУК! Спасибо молодым родителям за такой подарок», — поделилась счастливая новоиспечённая бабушка в социальных сетях.
В разговоре с журналистами 48-летняя Жасмин рассказала, что роды прошли благополучно в частной клинике рядом с домом сына певицы и его жены Евы Хачатурян.

По инициативе Евы, они отказались от парных родов, поэтому Михаил ждал окончания в соседней палате. Он очень волновался, о чём сообщал маме в сообщениях: «Мамочка, я так нервничаю».
Анастасия Чинкова

