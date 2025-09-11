Достижения.рф

Басков: Монсеррат Кабалье била меня палкой на уроках вокала

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Российский певец Николай Басков рассказал об уроках вокала с известнейшей оперной певицей Монсеррат Кабалье. Как оказалось, наставница била его палкой в диафрагму.



После юбилейного концерта Ларисы Долиной в Кремле артист рассказал URA.RU, что такими методами Кабалье добивалась от него того, чтобы он пел как профессионал.

«Знаете, когда я приехал учиться к Монсеррат Кабалье, она била меня палкой по диафрагме», — сказал Николай.

Таким образом Басков прокомментировал педагогические методы Долиной. Артистка известна своею требовательностью к ученикам. Николай же считает Ларису уникальным педагогом.

«Понимаете, когда ты учишься, жесткость срабатывает на мгновенном рефлексе. С одной стороны, есть испуг, с другой — активируется мозг», — сказал Басков.
Иван Мусатов

