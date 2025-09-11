«Ничтожный человек»: Волочкова раскрыла подробности пьяных выступлений Александра Серова

11 сентября 2025, 17:47

Волочкова: Серов выходил пьяным на сцену к своим же зрителям

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Волочкова раскрыла подробности пьяных выступлений певца Александра Серова. По словам балерины, артист часто появлялся перед зрителями в нетрезвом виде, особенно на региональных концертах.





Конфликт между Волочковой и Серовым разгорелся в последние дни. Все началось с выхода балерины на футбольное поле. Тогда Александр высмеял Анастасию и назвал ее «пьяной балериной». Как объяснила танцовщица, она посетила мероприятие только потому, что ее очень сильно просили, а еще и заплатили.





«А то, что там себе под нос бубнит старый дед по фамилии Серов, которого никто и никуда не зовет — это его дело, и людям нет никакого интереса до него и его мнения. А сколько раз этот самый Серов выходил пьяным на сцену к своим же зрителям, а особенно на региональных концертах. Так что еще большой вопрос — кто из нас пьяный артист», — сказала Анастасия в беседе с Общественной службой новостей.