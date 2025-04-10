Басков прокомментировал возвращение Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев (Фото: Телеграм, @lazarev_official)
Певец Николай Басков поделился подробностями о возвращении своего коллеги Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом пишет «Страсти».
Как стало известно, для того чтобы привлечь Лазарева обратно в проект, руководству канала пришлось расстаться с некоторыми членами «сотни», с которыми у Сергея ранее возникали конфликты.
Басков признался, что сам отказывался вести шоу без Лазарева и поставил условие его возвращения. Напомним, что причиной ухода Сергея из программы стали постоянные споры с другими судьями, которые вызывали у него стресс и нервозность. Создатели проекта сделали шаг навстречу и попрощались с недругами Лазарева, включая фониатра Льва Рудина.
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Басков признался, что сам отказывался вести шоу без Лазарева и поставил условие его возвращения. Напомним, что причиной ухода Сергея из программы стали постоянные споры с другими судьями, которые вызывали у него стресс и нервозность. Создатели проекта сделали шаг навстречу и попрощались с недругами Лазарева, включая фониатра Льва Рудина.
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Дарья Осипова