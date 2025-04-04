«Вы — моя музыкальная семья»: Сергей Лазарев остался в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов оставил след в искусстве и стал своим и в театре, и на эстраде, и в кино. Знаменитый пародист и непревзойденный мастер репризы, узнаваем и любим благодаря юмористическим миниатюрам и появлению в киножурнале «Ералаш». Со временем Хазанов освоил драматический жанр и сегодня известен как исполнитель главных ролей в спектаклях ведущих столичных театров.