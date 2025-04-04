«Вы — моя музыкальная семья»: Сергей Лазарев остался в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Лазарев (Фото: Телеграм, @lazarev_official)
Певец Сергей Лазарев решил остаться в шоу «Ну-ка, все вместе!».
Как сообщает KP.RU, в последнем сезоне проекта артист объявил, что планирует уйти после череды скандалов и споров с другими членами жюри. Многие зрители настаивали на том, чтобы Лазарев остался, однако певец ничего не сообщал до начала нового сезона шоу.
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«<…> для меня этот проект стал значить больше, чем просто шоу на федеральном канале. Он занимает важное место в моей жизни. Не могу себя представить без проекта, вы — моя музыкальная семья», — сказал Лазарев.Ранее певец опубликовал архивные фото с погибшим 10 лет назад братом в своём телеграм-канале.
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Анастасия Чубина