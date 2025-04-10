Татьяна Лютаева показала дочку Агнии Дитковските от загадочного ухажера

Татьяна Лютаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Татьяна Лютаева, известная по роли в фильме «Гардемарины, вперед!», поделилась трогательными моментами из жизни своей внучки Ники, поздравив её с днем рождения. В этом году Татьяна отмечает свой 60-летний юбилей и успела трижды стать бабушкой.
Ника — дочь Агнии Дитковските, которая воспитывает троих детей. Первенец Фёдор появился на свет в 2014 году от актёра Алексея Чадова, а в 2017 году у Агнии родилась девочка Ника. Информация об отце второго ребенка остается в секрете.
На своих страницах в социальных сетях Лютаева опубликовала трогательные фотографии Ники, на которых девочка играет у воды с распущенными черными волосами. Она была одета в легкий белый топ и длинную юбку.
На одном из снимков Ника позирует у воды, а на другом пытается забраться на дерево, чтобы достать воздушный шарик в форме восьмерки — символа её дня рождения.
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На своих страницах в социальных сетях Лютаева опубликовала трогательные фотографии Ники, на которых девочка играет у воды с распущенными черными волосами. Она была одета в легкий белый топ и длинную юбку.
«Будь счастлива!» — написала Татьяна в поздравлении к имениннице.
Ника (Фото: Instagram* @lyutaeva_tatiana)
На одном из снимков Ника позирует у воды, а на другом пытается забраться на дерево, чтобы достать воздушный шарик в форме восьмерки — символа её дня рождения.
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Дарья Осипова