Татьяна Лютаева показала дочку Агнии Дитковските от загадочного ухажера

На острове Пхукет в Таиланде скончался известный российский рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев). Артист был госпитализирован с тяжёлым отравлением запрещёнными веществами, после чего врачи ввели его в искусственную кому и подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, Техник пережил клиническую смерть и скончался в тот же день.