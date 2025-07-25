«Баснословно дорого»: Григорий Лепс сделал своей юной невесте роскошный подарок

25 июля 2025, 16:00

Григорий Лепс подарил возлюбленной Авроре Кибе редкую сумочку

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс после чудесно проведённого отдыха с невестой Авророй Кибой в Черногории решил порадовать возлюбленную и сделал ей поистине роскошный подарок. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.