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«Баснословно дорого»: Григорий Лепс сделал своей юной невесте роскошный подарок

Григорий Лепс подарил возлюбленной Авроре Кибе редкую сумочку
Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс после чудесно проведённого отдыха с невестой Авророй Кибой в Черногории решил порадовать возлюбленную и сделал ей поистине роскошный подарок. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.



Лепс не скупится на подарки и приносит к ногам своей 19-летней избранницы все её «хотелки». После приятного отпуска в Черногории, на который певец потратил около 700 тысяч рублей, Григорий решил порадовать возлюбленную новым аксессуаром.

Аврора получила в дар люксовую сумочку от французского дома моды Hermès. Изящный и очень женственный аксессуар пастельно-жёлтого цвета с фурнитурой из палладия и необычным ремешком притягивает взгляды, а стоимость такой вещицы составляет почти 11 тысяч долларов (примерно 880 тысяч рублей).

Напомним, что ранее Аврора Киба едко отреагировала на то, что оказалась богаче Григория Лепса.

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Ольга Щелокова

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