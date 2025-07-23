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«Ура, мама меня не продавала!»: Аврора Киба едко отреагировала на то, что оказалась богаче Григория Лепса

Аврора Киба едко отреагировала на то, что оказалась богаче Григория Лепса
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Молодая невеста Григория Лепса посмеялась над новостями о финансовом состоянии её семьи. Аврора Киба шутливо порадовалась, что мама её не продавала.



Недавно телезвезда Виктория Боня заявила, что после смерти отца Авроры её мать погрязла в многомиллионных долгах, поэтому решила выгодно выдать дочь замуж. Девушка поспешила опровергнуть эти домыслы.

Модель в личном блоге отметила, что после смерти мужа её мать Татьяна Киба получила огромный бизнес, а общая стоимость их семейной недвижимости, в том числе за рубежом, составляет несколько миллиардов рублей.

«У Татьяны Кибы после смерти мужа остался сумасшедший бизнес: "БЦК Элит", "БЦК Престиж" и "БЦК Люкс" с суммарной чистой прибылью ₽32 млн в год. Эти юрлица владеют 2232 квадратами на верхних этажах Старого Гостиного двора. Муж был бенефициаром с 1998-го, а в 2002 году эти площади приносили ему больше $1 млн в месяц», – написала избранница музыканта.
В ответ на это журналисты задались вопросом, неужели теперь следует считать, что это Лепс с Кибой из-за денег. Аврору эта новость позабавила.

«Нет, ну вот теперь мне стало всё понятно. Ура, мама меня не продавала!», – иронично отметила модель.
Анастасия Чинкова

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