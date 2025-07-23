«Ура, мама меня не продавала!»: Аврора Киба едко отреагировала на то, что оказалась богаче Григория Лепса

23 июля 2025, 20:54

Аврора Киба едко отреагировала на то, что оказалась богаче Григория Лепса

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Молодая невеста Григория Лепса посмеялась над новостями о финансовом состоянии её семьи. Аврора Киба шутливо порадовалась, что мама её не продавала.





Недавно телезвезда Виктория Боня заявила, что после смерти отца Авроры её мать погрязла в многомиллионных долгах, поэтому решила выгодно выдать дочь замуж. Девушка поспешила опровергнуть эти домыслы.



Модель в личном блоге отметила, что после смерти мужа её мать Татьяна Киба получила огромный бизнес, а общая стоимость их семейной недвижимости, в том числе за рубежом, составляет несколько миллиардов рублей.





«У Татьяны Кибы после смерти мужа остался сумасшедший бизнес: "БЦК Элит", "БЦК Престиж" и "БЦК Люкс" с суммарной чистой прибылью ₽32 млн в год. Эти юрлица владеют 2232 квадратами на верхних этажах Старого Гостиного двора. Муж был бенефициаром с 1998-го, а в 2002 году эти площади приносили ему больше $1 млн в месяц», – написала избранница музыканта.

«Нет, ну вот теперь мне стало всё понятно. Ура, мама меня не продавала!», – иронично отметила модель.