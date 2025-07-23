«Ура, мама меня не продавала!»: Аврора Киба едко отреагировала на то, что оказалась богаче Григория Лепса
Аврора Киба едко отреагировала на то, что оказалась богаче Григория Лепса
Молодая невеста Григория Лепса посмеялась над новостями о финансовом состоянии её семьи. Аврора Киба шутливо порадовалась, что мама её не продавала.
Недавно телезвезда Виктория Боня заявила, что после смерти отца Авроры её мать погрязла в многомиллионных долгах, поэтому решила выгодно выдать дочь замуж. Девушка поспешила опровергнуть эти домыслы.
Модель в личном блоге отметила, что после смерти мужа её мать Татьяна Киба получила огромный бизнес, а общая стоимость их семейной недвижимости, в том числе за рубежом, составляет несколько миллиардов рублей.
«У Татьяны Кибы после смерти мужа остался сумасшедший бизнес: "БЦК Элит", "БЦК Престиж" и "БЦК Люкс" с суммарной чистой прибылью ₽32 млн в год. Эти юрлица владеют 2232 квадратами на верхних этажах Старого Гостиного двора. Муж был бенефициаром с 1998-го, а в 2002 году эти площади приносили ему больше $1 млн в месяц», – написала избранница музыканта.В ответ на это журналисты задались вопросом, неужели теперь следует считать, что это Лепс с Кибой из-за денег. Аврору эта новость позабавила.
«Нет, ну вот теперь мне стало всё понятно. Ура, мама меня не продавала!», – иронично отметила модель.