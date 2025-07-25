«Он не переборщил»: Продюсер раскрыл, что ждёт Лазарева после скандального концерта в Сочи
Продюсер Дворцов исключил, что Лазарева накажут за шоу в Сочи
Певец Сергей Лазарев оказался в эпицентре скандала после своего концерта в Сочи. Одна из зрительниц выступления выразила претензии к организации и сочла хореографию слишком откровенной. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» заявил, что данное негативное внимание к Лазареву никак не скажется на его карьере певца.
Дворцов отметил, что концерт Лазарева не содержал абсолютно никаких сцен, которые могли бы вызвать критику. Он подчеркнул, что всё соответствовало нормам приличия, а негативные отзывы исходят от зависти.
«Он не переборщил с хореографией. Здесь, видимо, просто уже зависть какая-то от людей. Сергея не смогут «отменить» из-за таких шоу. Я не вижу ничего такого провокационного. Во всяком случае нет каких-то моментов против России. Нет никакой причины для отмены этого шоу», — пояснил продюсер.Дворцов добавил, что за спиной Лазарева стоит очень влиятельный покровитель, Сергея уважают и любят, а репутация у певца «чистая».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лазарев надоел зрителям.