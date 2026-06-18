Бассейн, лагуна и три спальни: Кудрявцева показала люксовую виллу мечты

18 июня 2026, 23:16

Лера Кудрявцева устроила отдых в Бахрейне — вилла стоит 205 тысяч рублей в сутки

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева отправилась отдыхать в Бахрейн, где остановилась на просторной вилле с премиальными условиями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Телеведущая показала поклонникам место, в котором проводит отпуск: в распоряжении гостей собственный бассейн, три спальни, кухня, гостиная, кабинет, большая терраса и личный выход к лагуне. Кудрявцева призналась, что давно мечтала о таком формате отдыха.





«Я год мечтала о таком отдыхе. Правда, он будет небольшой, но все же. Здесь такая красота, тишина, никого нет!», — поделилась Лера.