Конь, проникновение в дом и маскировка: Сати Казанова рассказала о безумных фанатах

18 июня 2026, 22:59

Певица Сати Казанова вспомнила самых эксцентричных поклонников

Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Сати Казанова поделилась историями о самых необычных проявлениях внимания со стороны поклонников. Артистка призналась, что некоторые поступки фанатов не просто удивляли её, а по-настоящему пугали.





В интервью «КП» певица вспомнила случай, когда один из поклонников смог попасть в её жилой комплекс и неожиданно появился у двери квартиры.





«Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: "Сати Казанова, я вас люблю!" <…> У него были справки из психоневрологических диспансеров», — поделилась артистка.

«Однажды поклонник дарил мне коня. <…> Был ещё один поклонник, которого я долго отшивала. Так он на одно женское мероприятие в Петербурге пробрался переодетым в женщину: надел парик на лысую голову и женскую одежду», — рассказала она.