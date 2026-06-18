Конь, проникновение в дом и маскировка: Сати Казанова рассказала о безумных фанатах
Певица Сати Казанова вспомнила самых эксцентричных поклонников
Сати Казанова поделилась историями о самых необычных проявлениях внимания со стороны поклонников. Артистка призналась, что некоторые поступки фанатов не просто удивляли её, а по-настоящему пугали.
В интервью «КП» певица вспомнила случай, когда один из поклонников смог попасть в её жилой комплекс и неожиданно появился у двери квартиры.
«Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: "Сати Казанова, я вас люблю!" <…> У него были справки из психоневрологических диспансеров», — поделилась артистка.По словам Казановой, некоторые фанатские жесты были настолько неожиданными, что надолго запоминались.
«Однажды поклонник дарил мне коня. <…> Был ещё один поклонник, которого я долго отшивала. Так он на одно женское мероприятие в Петербурге пробрался переодетым в женщину: надел парик на лысую голову и женскую одежду», — рассказала она.Певица отметила, что за внешне романтичными или экстравагантными поступками иногда скрывались ситуации, которые требовали осторожности и внимания.