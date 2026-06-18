От «Оскара» к аудиториям: Кейт Бланшетт получила должность в Оксфордском университете
Кейт Бланшетт станет профессором Оксфорда и будет преподавать театр
Кейт Бланшетт присоединится к преподавательскому составу Оксфордского университета в новом учебном году. Двукратная обладательница премии «Оскар» станет приглашённым профессором и будет вести курс по современному театру. Об этом сообщает The Times.
Актриса займёт профессорскую должность имени Кэмерон Макинтош в Колледже Святой Екатерины. По словам Бланшетт, новая роль позволит ей напрямую взаимодействовать с молодыми представителями творческой среды.
«Эта должность — потрясающая возможность для меня вступить в прямой, насыщенный творческий диалог с новым поколением мыслителей и деятелей искусства», — отметила австралийка.Сам Макинтош положительно оценил решение актрисы присоединиться к университету. По его мнению, богатый опыт Бланшетт в кино, театре и продюсировании станет важным источником знаний и вдохновения для студентов.
Новая должность позволит актрисе совмещать творческую деятельность с преподаванием, передавая свой профессиональный опыт будущим деятелям искусства.