От «Оскара» к аудиториям: Кейт Бланшетт получила должность в Оксфордском университете

18 июня 2026, 22:37

Кейт Бланшетт станет профессором Оксфорда и будет преподавать театр

Кейт Бланшетт (Фото: кадр из «Властелина колец»)

Кейт Бланшетт присоединится к преподавательскому составу Оксфордского университета в новом учебном году. Двукратная обладательница премии «Оскар» станет приглашённым профессором и будет вести курс по современному театру. Об этом сообщает The Times.





Актриса займёт профессорскую должность имени Кэмерон Макинтош в Колледже Святой Екатерины. По словам Бланшетт, новая роль позволит ей напрямую взаимодействовать с молодыми представителями творческой среды.





«Эта должность — потрясающая возможность для меня вступить в прямой, насыщенный творческий диалог с новым поколением мыслителей и деятелей искусства», — отметила австралийка.