Николь Кидман заинтересовала влиятельного бизнесмена после развода

18 июня 2026, 22:40

Актриса Николь Кидман замечена в компании главы MGM Resorts

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман привлекла внимание бизнесмена Пола Сейлема. Предприниматель проявляет романтический интерес к актрисе, однако официально пара пока не состоит в отношениях.