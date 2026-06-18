Николь Кидман заинтересовала влиятельного бизнесмена после развода
Николь Кидман привлекла внимание бизнесмена Пола Сейлема. Предприниматель проявляет романтический интерес к актрисе, однако официально пара пока не состоит в отношениях.
Как пишет TMZ, Кидман и Сейлем знакомы через общих друзей и несколько раз встречались в компании других людей. При этом, по словам инсайдеров, бизнесмен не скрывает своей симпатии к актрисе от близкого окружения.
Сейчас Кидман находится в статусе свободной женщины после завершения 19-летнего брака с музыкантом Китом Урбаном. Пара поженилась в 2006 году и воспитывает двоих детей.
На фоне слухов о возможной новой главе в личной жизни актрисы внимание также приковано к бывшему супругу. В СМИ обсуждают предполагаемую связь Урбана с танцовщицей Карли Скотт Коллинз, которая участвовала в его мировом туре. Сама девушка ранее опровергала сообщения о совместном проживании с певцом.
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