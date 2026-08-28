«Благодаря Пугачевой»: Соседов объяснил, почему Гагарина не хочет работать с Дмитриенко в шоу «Голос. Дети»

28 августа 2026, 21:18

Музкритик Соседов: Гагарина боится конкуренции с Дмитриенко в шоу «Голос. Дети»

Ваня Дмитриенко (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

В новом сезоне шоу «Голос. Дети» произошла смена наставников. Место Егора Крида занял популярный исполнитель Ваня Дмитриенко, став самым молодым членом жюри за всю историю проекта.





Однако это решение вызвало неоднозначную реакцию у его будущей коллеги Полины Гагариной, которая, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, не готова мириться с присутствием молодого конкурента в соседнем кресле. Эксперт считает, что представители «старой школы» российского шоу-бизнеса нередко воспринимают сотрудничество с новым поколением артистов как личное унижение.



В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов напомнил, что сама Гагарина когда-то начинала свой путь с участия в популярном музыкальном проекте и не являлась прирожденной знаменитостью. По мнению критика, истинная причина недовольства певицы кроется в прямом соперничестве. Дмитриенко, обладающий внушительной армией поклонников и ярким талантом, представляет для нее реальную угрозу, так как большинство юных участников проекта, вероятнее всего, захотят попасть именно в его команду, а не к Гагариной.





«Это манера поведения, которую в свое время транслировала Пугачева. Та тоже не любила молодых и амбициозных. И благодаря Пугачевой многим певицам так и не удалось стать суперзвездами, потому что кислород перекрыли. Гагарина ведет себя точно так же», — прокомментировал Соседов, заключив, что приход Дмитриенко в шоу наоборот, оживит проект и сделает его более успешным.