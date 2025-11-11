Баста одним из первых поздравил Валю Карнавал с днем рождения
11 ноября блогер Валя Карнавал отмечает 24-летие. Рэпер Баста одним из первых поздравил девушку с праздником, передает VOICE.
Музыкант посетил вечеринку в честь дня рождения и запуска нового бренда. Он преподнес Вале огромный букет алых роз.
«Дорогой, самый большой подарок — это твое время. Спасибо, что пришел», — с теплотой произнесла Валя, обращаясь к Басте.
Карнавал предстала перед камерами в черном платье и с короткой стрижкой.
Напомним, благодаря активности в социальных сетях, Валя Карнавал стала частью российского сообщества тиктокеров Hype House и начала активно развивать контент вместе с другими блогерами. Летом 2020 года она дебютировала в кино и музыкальной индустрии. В 2025 году репертуар Валентины пополнился песнями «Ты первый, кто…», «Неотразимая», «Простого женского» и «Я так захотела».