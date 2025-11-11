«Ей будет трудно»: Готовящуюся к переезду Пугачёву отговаривают от новой ошибки

11 ноября 2025, 19:08

Алла Пугачёва планирует переехать из Кипра в Швейцарию

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва, которая живёт на Кипре, планирует переехать в Швейцарию. Источники газеты «Московский комсомолец» считают этот выбор ошибкой.





Собеседники издания указали на высокую стоимость жизни в Швейцарии и ограниченный ассортимент продуктов. По их мнению, Пугачёву могут ожидать длительные сроки доставки мебели.



Кроме того, инсайдеры считают, что певице будет не хватать внимания публики.

«Плюс в том, что Пугачёву не так активно будут узнавать на улицах, как на Кипре. В Швейцарии такого не будет: там ей поговорить можно будет только с близкими. Да и узнавать её практически не будут. А Пугачёва — человек публичный, привыкла к вниманию. Без этого ей будет трудно. Так что последствия, если Алла действительно решится на новый переезд, обязательно будут», — заявили источники.

