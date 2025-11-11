«Боится быть стёртой»: психолог Самбурский раскрыл сокровенное желание Люси Чеботиной
Психолог объяснил, почему конфликт Чеботиной с Соседовым вышел за рамки сцены
Психолог Станислав Самбурский в беседе с порталом «Страсти» прокомментировал громкий конфликт между Сергеем Соседовым и певицей Люсей Чеботиной.
По словам специалиста, ссора артистов имеет глубокие психологические корни.
«То, что для зрителя выглядит как бурная перепалка, на самом деле — столкновение двух глубинных чувств: у Люси — страха быть стёртой, и у Сергея — страха быть забытым и ненужным», — объяснил эксперт.Самбурский добавил, что Чеботина стремится к признанию и видит в своём творчестве часть собственной личности, поэтому слова критика «тебе не место на сцене» ранили её особенно сильно.
Психолог также отметил, что конфликт между артистами — это не про профессионализм, а про столкновение разных поколений.