«Боится быть стёртой»: психолог Самбурский раскрыл сокровенное желание Люси Чеботиной

11 ноября 2025, 18:17

Психолог объяснил, почему конфликт Чеботиной с Соседовым вышел за рамки сцены

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Психолог Станислав Самбурский в беседе с порталом «Страсти» прокомментировал громкий конфликт между Сергеем Соседовым и певицей Люсей Чеботиной.





По словам специалиста, ссора артистов имеет глубокие психологические корни.





«То, что для зрителя выглядит как бурная перепалка, на самом деле — столкновение двух глубинных чувств: у Люси — страха быть стёртой, и у Сергея — страха быть забытым и ненужным», — объяснил эксперт.