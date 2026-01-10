Баста уличил жену Елену Вакуленко-Пинскую в обмане
Баста с юмором вывел на чистую воду собственную супругу.
Новый год пара провела вдали от московских морозов — в Таиланде, где Елена Вакуленко-Пинская активно делилась моментами отпуска и подробностями своего образа жизни.
Подписчики поинтересовались, как ей удаётся поддерживать отличную форму в 45 лет. В ответ Елена рассказала о строгой дисциплине: ежедневных тренировках, йоге, кардио и внимательном отношении к питанию. По её словам, с возрастом за фигурой приходится следить куда тщательнее, чем раньше.
Однако вскоре Вакуленко-Пинская опубликовала видео, которое слегка подорвало образ идеального ЗОЖ. В кадре она с аппетитом ест бургер, а Баста за кадром с иронией напомнил о её словах про йогу и правильное питание. Ролик вызвал улыбку у поклонников и стал доказательством того, что даже самые дисциплинированные иногда позволяют себе маленькие гастрономические радости.
