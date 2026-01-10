«Нашумевший артист»: Гонорары Дмитрия Диброва взлетели после развода
Продюсер Сергей Дворцов сообщил об изменении гонораров телеведущего Дмитрия Диброва после его развода. По информации Сергея, цена выступления артиста на частных мероприятиях, например корпоративах, увеличилась почти в два раза. Слова продюсера приводит издание «7 Дней».
Теперь сумма гонорара достигает около четырёх миллионов рублей, хотя раньше составляла примерно два с половиной миллиона. Дворцов связал эту ситуацию с рыночной тенденцией.
По словам эксперта, когда медиа уделяют больше внимания персоне, в том числе из-за личных событий, это часто повышает её стоимость. Заказчики теперь нередко выбирают для праздников тех артистов, которых активно обсуждают в новостях.
«Цитируемость выросла — растут и гонорары. Заказчики хотят видеть на своих праздниках нашумевших в инфополе артистов», — пояснил Сергей.При этом Дворцов отметил, что не все знаменитости повышают цены. Например, Лера Кудрявцева сохранила прежние расценки в 3–4 миллиона рублей за корпоратив, несмотря на внимание к её личной жизни.