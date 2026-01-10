Достижения.рф

«Нашумевший артист»: Гонорары Дмитрия Диброва взлетели после развода

Продюсер Дворцов сообщил о росте гонораров Дмитрия Диброва после развода
Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Продюсер Сергей Дворцов сообщил об изменении гонораров телеведущего Дмитрия Диброва после его развода. По информации Сергея, цена выступления артиста на частных мероприятиях, например корпоративах, увеличилась почти в два раза. Слова продюсера приводит издание «7 Дней».



Теперь сумма гонорара достигает около четырёх миллионов рублей, хотя раньше составляла примерно два с половиной миллиона. Дворцов связал эту ситуацию с рыночной тенденцией.

По словам эксперта, когда медиа уделяют больше внимания персоне, в том числе из-за личных событий, это часто повышает её стоимость. Заказчики теперь нередко выбирают для праздников тех артистов, которых активно обсуждают в новостях.

«Цитируемость выросла — растут и гонорары. Заказчики хотят видеть на своих праздниках нашумевших в инфополе артистов», — пояснил Сергей.
При этом Дворцов отметил, что не все знаменитости повышают цены. Например, Лера Кудрявцева сохранила прежние расценки в 3–4 миллиона рублей за корпоратив, несмотря на внимание к её личной жизни.

