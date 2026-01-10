«Нашумевший артист»: Гонорары Дмитрия Диброва взлетели после развода

10 января 2026, 11:15

Продюсер Дворцов сообщил о росте гонораров Дмитрия Диброва после развода

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Продюсер Сергей Дворцов сообщил об изменении гонораров телеведущего Дмитрия Диброва после его развода. По информации Сергея, цена выступления артиста на частных мероприятиях, например корпоративах, увеличилась почти в два раза. Слова продюсера приводит издание «7 Дней».





Теперь сумма гонорара достигает около четырёх миллионов рублей, хотя раньше составляла примерно два с половиной миллиона. Дворцов связал эту ситуацию с рыночной тенденцией.



По словам эксперта, когда медиа уделяют больше внимания персоне, в том числе из-за личных событий, это часто повышает её стоимость. Заказчики теперь нередко выбирают для праздников тех артистов, которых активно обсуждают в новостях.

«Цитируемость выросла — растут и гонорары. Заказчики хотят видеть на своих праздниках нашумевших в инфополе артистов», — пояснил Сергей.