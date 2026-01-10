Юная невеста Лепса неожиданно показала образ в белоснежном кружеве
Юная невеста певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в своём блоге новый снимок. На фото девушка продемонстрировала наряд с открытым декольте.
19-летняя модель и дизайнер выбрала для фотосессии белое кружевное платье в пол. Глубокий вырез подчеркнул фигуру Кибы. Аксессуарами к образу послужили украшения — кольцо и браслет, а также пара бежевых вьетнамок. Аврора уложила волосы, сделала естественный макияж и позировала на фоне интерьера с лестницей и декоративными растениями.
Накануне Аврора Киба рассказала о проблемах с питанием. Она сообщила, что набрала три килограмма за новогодние праздники. По словам Кибы, это произошло из-за внезапно появившегося чувства голода, причины которого она не понимает.
