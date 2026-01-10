Кендалл Дженнер призналась, что никогда не делала пластических операций
Кендалл Дженнер прокомментировала в подкасте «In Your Dreams» слухи о пластических вмешательствах и заявила, что ни разу не ложилась под нож хирурга.
Несмотря на то что клан Кардашьян-Дженнер давно ассоциируется с любовью к внешним трансформациям, модель утверждает: её лицо — результат генетики и ухода, а не работы пластических хирургов.
Кендалл подчеркнула, что единственное, к чему она прибегала, — «бэби-ботокс» на лбу, и всего дважды. По словам модели, процедура ей не понравилась из-за потери естественной мимики бровей.
При этом в соцсетях продолжают обсуждать архивные фото модели начала 2010-х годов. Пользователи считают, что форма её носа тогда выглядела иначе, и подозревают ринопластику, которую сама Кендалл категорически отрицает. Модель уверена, что изменения связаны с возрастом, макияжем и профессиональной работой визажистов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России