Кендалл Дженнер призналась, что никогда не делала пластических операций

10 января 2026, 11:36

Кендалл Дженнер заявила, что ограничилась в косметологии только «бэби-ботоксом»

Кендалл Дженнер (Фото: Instagram* / @kendalljenner)

Кендалл Дженнер прокомментировала в подкасте «In Your Dreams» слухи о пластических вмешательствах и заявила, что ни разу не ложилась под нож хирурга.