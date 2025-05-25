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Батурин о непростых отношениях с женой: «Турецкие сериалы – ничто»

Юрий Батурин высказался о непростых отношениях с женой
Юрий Батурин (фото: Instagram* @yuribaturin)

Юрий Батурин (фото: Instagram* @yuribaturin)

Звезда российских сериалов Юрий Батурин много лет блистает на экранах, передавая эмоции и переживания своих персонажей. Однако и в личной жизни артиста творилась настоящая драма.
52-летний артист признался, что первые 10 лет совместной жизни с супругой Ириной прошли, как на вулкане. Юрия нередко посещали мысли о разводе, но в итоге паре удалось избежать расставания.

«Да раз 100 хотел, именно в сердцах. Осознанно, когда прямо с холодной головой понимаешь, что всё, конец – такого не было никогда. А в эмоциях… Я ж ещё актёр, могу добавить: „Всё, развод завтра!“ Это всё глупо так. Я вспыльчивый, но быстро остывающий. Потом бывают моменты, когда стыдно смотреть человеку в глаза. Понимаешь, что психанул, идиот», – отметил Батурин в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Со временем артисту удалось справиться с эмоциями.

«А в молодости, первые 10 лет, турецкие сериалы – ничто, по сравнению с тем, что у нас творилось», – подчеркнул актёр.
Батурин рассказал, что познакомился с Ириной в ресторане ещё до того, как стал знаменитым. Звезда работал барменом, а его будущая жена участвовала в показе мод, который проводился в заведении.

Девушка призналась, что разлила сок на дорогой бильярдный стол. Она испугалась и поблагодарила Юрия за оказанную помощь. На прощание она дала парню свой номер, чтобы он мог связаться с ней на случай, если потребуется оплатить ущерб. Честность незнакомки поразила Батурина и он сразу же влюбился в неё.

После трёх свиданий Батурин сделал Ирине предложение. Несмотря на испытания, супругам на протяжении 28 лет удаётся сохранить любовь.

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#семья
Олег Майами и Леша Свик покинули проект «Сокровища императора»
25 мая 2025, 20:44

Олег Майами и Леша Свик (Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)

Новыми участниками проекта «Сокровища императора» стали Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков. Покинуть проект пришлось певцам Олегу Майами и Леше Свику.
Сегодня канал ТНТ показал восьмой выпуск реалити «Сокровища императора». В последнем испытании Леша Свик и Олег Майами финишировали последними.

«Из этой кромешной темноты к нам наконец выходит команда красных. Вы сегодня последние», — сказала проигравшим Бузова.

Осознав, что ему придется уехать из Китая, Леша расплакался. Он выразил сожаление по поводу того, что он и Олег «провалились на таких пустяковых испытаниях». Со слов Свика, участие в проекте научило его многому.

«У меня была большая неразбериха в себе, были проблемы с разными веществами. В этом саморазрушении я с каждым днем опускался всё ниже и ниже. Я осознал ошибки, которые совершал», — отметил артист.

В свою очередь, Майами более спокойно отнесся к их проигрышу.

«Я очень рад, что Леха поехал со мной, что он бился, не ныл. Я убедился, что у нас с ним крутой тандем, и мы способны покорять любое шоу», — откровенничал Олег.

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#китай
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Молодая жена Петросяна вернулась домой из Шанхая
25 мая 2025, 19:59

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна вернулась в Москву после необычного путешествия. Татьяна Брухунова посетила Шанхай.
36-летняя супруга юмориста выбрала для отпуска не море и пляжи, как делают большинство звёзд, а предпочла насыщенно путешествие в Китай.

Брухунова попробовала блюда местной кухни в атмосферных заведениях, посетила достопримечательности, Диснейленд и посетила бутики мировых брендов. Жена 79-летнего артиста осталась в восторге от Китая.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

«Шесть незабываемых дней в Шанхае! Вновь влюбилась в Китай. Девичник удался на все», – написала Брухунова в личном блоге.
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#блюда
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Анна Asti высказалась о диете на фоне слухов об РПП: «Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю»
Анна Asti рассказала о диете на фоне слухов об РПП
25 мая 2025, 19:38

Анна Asti (фото: Telegram @anna_asti)

Анна Asti неоднократно высказывалась о проблемах с лишним весом и необходимости соблюдать определённые правила питания для поддержания формы и избегания отёков.
По всей видимости певица немного переборщила в своих высказываниях, поскольку теперь пользователи соцсетей приписывают ей расстройство пищевого поведения (РПП). Однако на днях Анна решила опровергнуть эти слухи, сообщив правда о том, что иногда пропускает полноценный завтрак.

«На завтрак я всегда съедаю либо одно яйцо всмятку, либо два и гречневые хлопья. Это мой стандартный завтрак. Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю, ещё там что-то, но яйцо всмятку обязательно съедаю. Это почти кето-завтрак», – высказалась о своей диете Asti в беседе с «Пятым каналом».
К слову, недавно образом жизни певицы оказался обеспокоен Прохор Шаляпин. Он заявил, что артистке очень тяжело, поскольку у неё совершенно бешеный график с бесконечными концертами.

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«Плохо ходит»: поэт Илья Резник раскрыл состояние 87-летней Эдиты Пьехи
Илья Резник заявил, что 87-летняя Эдита Пьеха плохо ходит
25 мая 2025, 19:22

Эдита Пьеха (фото: РИА Новости/Вадим Жернов)

Поэт-песенник Илья Резник высказался о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи. Об этом пишет mk.ru.
Певица уже давно не появляется на сцене и светских мероприятиях. Её внук Стас Пьеха говорил, что она просто устала от внимания публики, однако её близкий друг Резник связал пропажу звезды с её плохим самочувствием.

Поэт подчеркнул, что сейчас Пьеха проживает на даче под Петербургом. У неё имеются проблемы со здоровьем, вызванные возрастом. К счастью, ничем серьёзным она не болеет, однако передвигаться ей сейчас действительно тяжело.

«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у неё всё хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», – отметил Резник.
Артист подчеркнул, что все последние сообщения о состоянии Пьехи он получает от её дочери Илоны Броневицкой. Ранее она признавалась, что с мамой постоянно проживает сиделка, также к ней регулярно приезжают медики.

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Вдова актёра Владимира Турчинского рассказала о жизни после его смерти: «Долго приходила в себя»
Вдова Турчинского призналась, что долго приходила в себя после его смерти
25 мая 2025, 19:09

Владимир Турчинский (фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Вдова актёра Владимира Турчинского рассказала, как живёт после его смерти.
Ирина призналась, что до сих пор не может смириться со смертью мужа и справиться с потерей. Турчинского не стало 16 лет назад, 16 декабря 2009 года. Артисту стало плохо дома, однако врачи не успели вовремя приехать из Москвы в Пашуково.

После трагедии Ирина заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Вдова Турчинского отметила, что не представляла своего будущего без супруга.

«Это мои слова, и им, возможно, более десяти лет. В моменты, когда тебе плохо, всё воспринимается в чёрном цвете. Когда Володя ушёл, жизнь для меня закончилась. Я очень долго приходила в себя. Наверное, мне потребовалось лет пять для того, чтобы снова стать человеком, который любит жизнь», – откровенно высказалась Ирина в интервью изданию «Антенна».
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