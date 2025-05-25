Батурин о непростых отношениях с женой: «Турецкие сериалы – ничто»

Юрий Батурин (фото: Instagram* @yuribaturin)
Звезда российских сериалов Юрий Батурин много лет блистает на экранах, передавая эмоции и переживания своих персонажей. Однако и в личной жизни артиста творилась настоящая драма.
52-летний артист признался, что первые 10 лет совместной жизни с супругой Ириной прошли, как на вулкане. Юрия нередко посещали мысли о разводе, но в итоге паре удалось избежать расставания.
Девушка призналась, что разлила сок на дорогой бильярдный стол. Она испугалась и поблагодарила Юрия за оказанную помощь. На прощание она дала парню свой номер, чтобы он мог связаться с ней на случай, если потребуется оплатить ущерб. Честность незнакомки поразила Батурина и он сразу же влюбился в неё.
После трёх свиданий Батурин сделал Ирине предложение. Несмотря на испытания, супругам на протяжении 28 лет удаётся сохранить любовь.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
«Да раз 100 хотел, именно в сердцах. Осознанно, когда прямо с холодной головой понимаешь, что всё, конец – такого не было никогда. А в эмоциях… Я ж ещё актёр, могу добавить: „Всё, развод завтра!“ Это всё глупо так. Я вспыльчивый, но быстро остывающий. Потом бывают моменты, когда стыдно смотреть человеку в глаза. Понимаешь, что психанул, идиот», – отметил Батурин в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».Со временем артисту удалось справиться с эмоциями.
«А в молодости, первые 10 лет, турецкие сериалы – ничто, по сравнению с тем, что у нас творилось», – подчеркнул актёр.Батурин рассказал, что познакомился с Ириной в ресторане ещё до того, как стал знаменитым. Звезда работал барменом, а его будущая жена участвовала в показе мод, который проводился в заведении.
Девушка призналась, что разлила сок на дорогой бильярдный стол. Она испугалась и поблагодарила Юрия за оказанную помощь. На прощание она дала парню свой номер, чтобы он мог связаться с ней на случай, если потребуется оплатить ущерб. Честность незнакомки поразила Батурина и он сразу же влюбился в неё.
После трёх свиданий Батурин сделал Ирине предложение. Несмотря на испытания, супругам на протяжении 28 лет удаётся сохранить любовь.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова