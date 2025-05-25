Молодая жена Петросяна вернулась домой из Шанхая

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Молодая жена Евгения Петросяна вернулась в Москву после необычного путешествия. Татьяна Брухунова посетила Шанхай.
36-летняя супруга юмориста выбрала для отпуска не море и пляжи, как делают большинство звёзд, а предпочла насыщенно путешествие в Китай.
Брухунова попробовала блюда местной кухни в атмосферных заведениях, посетила достопримечательности, Диснейленд и посетила бутики мировых брендов. Жена 79-летнего артиста осталась в восторге от Китая.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
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Брухунова попробовала блюда местной кухни в атмосферных заведениях, посетила достопримечательности, Диснейленд и посетила бутики мировых брендов. Жена 79-летнего артиста осталась в восторге от Китая.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
«Шесть незабываемых дней в Шанхае! Вновь влюбилась в Китай. Девичник удался на все», – написала Брухунова в личном блоге.Читайте также:
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова