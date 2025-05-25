Вдова актёра Владимира Турчинского рассказала о жизни после его смерти: «Долго приходила в себя»

Владимир Турчинский (фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Вдова актёра Владимира Турчинского рассказала, как живёт после его смерти.
Ирина призналась, что до сих пор не может смириться со смертью мужа и справиться с потерей. Турчинского не стало 16 лет назад, 16 декабря 2009 года. Артисту стало плохо дома, однако врачи не успели вовремя приехать из Москвы в Пашуково.
После трагедии Ирина заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Вдова Турчинского отметила, что не представляла своего будущего без супруга.
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После трагедии Ирина заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Вдова Турчинского отметила, что не представляла своего будущего без супруга.
«Это мои слова, и им, возможно, более десяти лет. В моменты, когда тебе плохо, всё воспринимается в чёрном цвете. Когда Володя ушёл, жизнь для меня закончилась. Я очень долго приходила в себя. Наверное, мне потребовалось лет пять для того, чтобы снова стать человеком, который любит жизнь», – откровенно высказалась Ирина в интервью изданию «Антенна».Читайте также:
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Анастасия Чинкова