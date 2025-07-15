«Батя орал матом, мама окаменела»: Маргарита Симоньян вспомнила о реакции родителей на её работу в Беслане
Маргарита Симоньян рассказала, как родители умоляли её вернуться из Беслана
Маргарита Симоньян вспомнила, как рискуя жизнью готовила репортажи из Беслана. Родители журналистки умоляли её вернуться домой из опасной командировки.
1 сентября 2004 года в одной из школ Беслана во время торжественной линейки по случаю начала учебного года произошёл страшный теракт. Более двух суток захватчики удерживали в заминированном здании более 1100 человек, которые всё это время пребывали в тяжелейших условиях. В результате произошедшего погибли 333 человека.
Тогда Маргарита Симоньян уже работала на телевидении и отправилась в Беслан в качестве корреспондента.
«Батя пытался мне дозвониться и матом орал, чтобы уходила оттуда. Мама говорит, что окаменела и не могла ни шевелиться, ни говорить, как статуя», – написала Симоньян в своём Telegram-канале.В 2005 году Симоньян наградили медалью Минобороны России «За укрепление боевого содружества» за освещение трагических событий в Беслане.