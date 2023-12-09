Mash: Стал известен райдер певицы Веры Брежневой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Украинствующая певица Вера Брежнева вполне себе готова спеть для россиян на новогодних корпоративах и частных вечеринках. Кроме финансовых запросов, удивляет то, как экс-солистка группы «ВИА Гра» стремится избежать малейшей огласки.
Из занимательного в райдере то, что из аэропорта в отель артистку должен везти черный Mercedes S-класса с Wi-Fi, причем с наглухо тонированными стёклами. Следует перед приездом к месту ночлега заскочить в автосервис, чтобы механики полностью убрали свет в салоне автомобиля. Это делается для того, чтобы не попасть на камеры фанатов. Во время концертов и вечеринок, само собой, абсолютно запрещено фотографировать и снимать видео. Бывшая Галушка очень опасается, что после выступления перед россиянами может попасть на остренький зубок кому-нибудь из соотечественников.
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Александр Бойцов