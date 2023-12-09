Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова



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Достаточно сказать, что знаменитые «джага-джага» слушают сейчас миллионы пользователей, знакомых с глобальной версией плейлиста Viral 50 в стриминговом сервисе Spotify. В очень приближенном переводе с английского это название можно перевести как «ТОП-50 вирусных трендов», передает сетевое издание peopletalk.ru. Танцевала 16-летняя девушка красиво, но поклонников больше удивило то, что Эвер подпевала Кате Лель по-русски.Всё выглядит достаточно объяснимым для тех, кто знает маму юной американской звёздочки. Это знаменитая Милла Йовович, бывшая муза великого французского режиссёра Люка Бессона, имеющая русские корни. Да что там: мама Милицы, как ее назвали при рождении, — это русская актриса Галина Логинова.Сейчас звезда «Пятого элемента» и «Жанны д'Арк» замужем за известным американским режиссером Полом Андерсоном, снявшего в частности популярную франшизу «Обитель зла». Конечно, с Миллой в главной роли. Стоит отметить, что они встречались семь (!) лет, перед тем, как решили пожениться. А также немаловажно то, что дети в семье Миллы и Пола (кроме Эвер, они воспитывают также восьмилетнюю Дэшилл и трёхлетнюю Ошин) неплохо говорят по-русски, что старшая и подтвердила в мини-клипе на тему песни российской исполнительницы.Никакого осуждения в сторону Миллы Йовович, Андерсона или их дочери не последовало. Наверное причина в том, что американская актриса Йовович, национальность которой вызывает вопросы, но местом рождения, несомненно, является Украина, с самого начала СВО говорила и вела себя абсолютно честно. Она сказала, что ей больно за свою родину. Не раз упоминала, что помнит войну и страдания людей в бывшей Югославии, откуда родом её отец. Говорила, что не доверяет лидерам, которые не могут принести мир, не глядя при этом в сторону российского президента. Искренность мамы, вероятно, отчасти сказалась на количестве одобрительных комментариев поклонников в адрес дочери, несмотря на русский язык, который того и гляди скоро запретят англо-саксы в своих странах. Кто прав, а кто — нет, кроме Кати Лель, которая сама в этом призналась, как всегда, покажет время.