Baza: Паша Техник пережил клиническую смерть

Паша Техник (Фото: Телеграм, @pashatechniqueoriginal)
Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть. Как пишет телеграм-канал Baza, об этом сообщили его близкие.
«Динамика положительная», — информируют близкие музыканта о его состоянии.Пашу Техника хотят перевезти в другую больницу на вертолёте, но пока это сделать не удаётся: во-первых, организм рэпера может не выдержать, а во-вторых, больница пока не даёт разрешение на перевозку больного.
Напомним, 40-летний рэпер находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга Ева Карицкая находится рядом с ним. Состояние Павла остаётся крайне тяжелым: его лёгкие повреждены на 100%, жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
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Анастасия Чубина