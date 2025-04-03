«Прогнозы не радуют»: В палату борющегося за жизнь Паши Техника пришёл священник

Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
В палату находящегося в коме в российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) привели священника. Об этом рассказала бывшая жена певца Ева Карицкая (Карина Мельничук. — Прим. ред.).
Напомним, исполнитель продолжает находиться в госпитале в Таиланде. У него поражён большой процент лёгких, и близкие артиста не отрицают степень тяжести его состояния. В своём телеграм-канале экс-супруга музыканта написала, что на днях в палату приходил священник.
По словам Евы, бывшего мужа следовало бы перевести в другой госпиталь, более современный и оборудованный, но пока это невозможно из-за его состояния. В данный момент Техник просто не переживёт перевозку.
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«Сегодня в госпитале у Паши был батюшка, который его отмаливал. Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные», — рассказала девушка.
По словам Евы, бывшего мужа следовало бы перевести в другой госпиталь, более современный и оборудованный, но пока это невозможно из-за его состояния. В данный момент Техник просто не переживёт перевозку.
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Александр Бойцов