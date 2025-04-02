Экс-жена Паши Техника заявила, что его новая девушка занималась проституцией в Таиланде

Андрей Малахов перестал работать на «Первом канале» в 2017 году и с тех пор его программы выходят в эфире телеканала «Россия 1». Это не помешало ему тепло поздравить с 30-летним юбилеем своего бывшего шефа Константина Эрнста, несмотря на достаточно жёсткие слова, сказанные тем накануне в интервью.