Экс-жена Паши Техника заявила, что его новая девушка занималась проституцией в Таиланде

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Бывшая жена Паши Техника заявила, что в его состоянии виновата новая девушка рэпера Тина.
40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга находится рядом с ним. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
По словам Карицкой, на курорте Техник познакомился с «тупой и ограниченной» девушкой по имени Тина, которая занималась проституцией и поощряла пагубные привычки мужчины.
По ее словам, новая девушка Ивлева постоянно находится у его палаты, но не делает ничего, чтобы как-то помочь ему, при том, что родственники и друзья пытаются перевести его в другую больницу. Карицкая заверила, что Тину после перевода к Технику не пустят.
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По словам Карицкой, на курорте Техник познакомился с «тупой и ограниченной» девушкой по имени Тина, которая занималась проституцией и поощряла пагубные привычки мужчины.
«Каждый день Павел, проживая у Тины, на протяжении месяца употреблял, есть факты и доказательства того, что приезжали и у нее же дома его откачивали», — написала Карицкая.
По ее словам, новая девушка Ивлева постоянно находится у его палаты, но не делает ничего, чтобы как-то помочь ему, при том, что родственники и друзья пытаются перевести его в другую больницу. Карицкая заверила, что Тину после перевода к Технику не пустят.
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Элина Позднякова