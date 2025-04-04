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Экс-супруга Паши Техника раскрыла сумму, которая понадобится на его лечение

На лечение Паши Техника потребуется 12 миллионов рублей
Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

На лечение Паши Техника предварительно потребуется более 12 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала бывшая жена рэпера Ева Карицкая.
По словам Карицкой, один день пребывания музыканта в отделении интенсивной терапии обойдется в миллион рублей. 12 млн, судя по скриншоту, который опубликовала Ева, — это лишь первоначальный взнос за лечение.

Общая сумма лечения может превысить 24 млн рублей.

«Мы сейчас идём на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть — лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала она.

Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга находится рядом с ним. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

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#музыкант
«Каждый день приезжает»: Петр Чернышев не может отпустить умершую жену Анастасию Заворотнюк
Раиса Рязанова рассказала, что Чернышев каждый день ходит на могилу Заворотнюк
04 апреля 2025, 10:19

Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Раиса Рязанова рассказала, что фигурист Петр Чернышев каждый день приезжает на кладбище, чтобы побыть на могиле у своей покойной супруги Анастасии Заворотнюк. С ее смерти прошел уже почти год, но спортсмен все равно не может ее отпустить. Об этом актриса сообщила в шоу «Малахов» на «России 1».
По словам Рязановой, она часто бывает на Троекуровском кладбище, поскольку там похоронен ее сын. Во время своих визитов артистка начала замечать, что кто-то постоянно находится у участка, где покоится Заворотнюк. Позже она узнала в мужчине мужа звезды «Моей прекрасной няни».

Напомним, 3 апреля был день рождения Анастасии Заворотнюк. Ей могло бы исполниться 54 года. В этот день фигурист Чернышев приехал на кладбище с маленькой дочерью Милой, и они вместе возложили цветы.

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«Семья — это тот же дуэт»: откровения Дениса Клявера в преддверии юбилея
Денис Клявер заявил, что ему всегда везло с женщинами
04 апреля 2025, 10:15

Денис Клявер с супругой Ириной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

6 апреля Денису Кляверу исполнится 50 лет. В авторской программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» певец поделился разными подробностями о своей жизни.
Клявер провел на сцене 30 лет. Слава и успех пришли к нему в 19. За время участия в группе «Чай вдвоем» Денис был дважды женат, а также имел романтические отношения с Евой Польной. Сам артист отметил, что ему везло с женщинами и каждая из них оставила след в его жизни, при этом идеалом для него стала Ирина, на которой он женился в 2010 году. Для Клявера это стал уже третий брак.

«Семья — это два человека, это тот же дуэт. Для того чтобы это было успешно, ты должен раствориться друг в друге», — считает Денис.

При этом он вспомнил, как распалась группа «Чай вдвоем» в 2012 году.

«Самое смешное, что Стас сказал мне тогда: "Я устал выступать полуголым!"» — вспомнил певец.

В этом же году скончался отец Дениса, известный актер Илья Олейников.

Программа с участием Дениса Клявера выйдет в эфир 6 апреля в 13:00 на телеканале «Россия».

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Родившая дочь в 46 лет бывшая жена Армена Джигарханяна впервые показала фото с малышкой
Бывшая жена Армена Джигарханяна впервые показала фото с дочкой
04 апреля 2025, 09:52

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Инстаграм* @vitalinaromanovskaya)

Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила роддом, в котором появилась на свет ее дочь. Пианистка опубликовала снимок с девочкой на руках в своем блоге.
Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию из Клиники акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. На фото Виталина держит на руках дочь и при этом улыбается. Пианистка поблагодарила весь персонал за мощь и рассказала, что они уже выписались из больницы.

«Благодаря этой помощи мы уверенно строим нашу новую жизнь вот уже 4-й день. Изначально я планировала делать всё самостоятельно, потому что не люблю посторонних людей в доме (это мое личное отношение). Но, несмотря на переживания моих близких, что это почти невозможно, мы справляемся», — добавила она.

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*Запрещен в РФ
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#беременность
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«Никто не давил»: экспертиза установила, с кем лучше остаться сыну Прилучного и Муцениеце
Юрист Даниелова: готова экспертиза, с кем лучше жить сыну Прилучного и Муцениеце
04 апреля 2025, 09:44

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: Telegram @bugevuge001)

Специалисты подготовили экспертизу по судебному делу между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о том, с кем лучше остаться их сыну Тимофею. Об этом рассказала адвокат актера Оксана Даниелова, пишет Woman.ru.
Суд назначил соответствующую экспертизу в октябре 2024 года. Команда специалистов изучила жизнь подростка и его отношения с родителями. Тимофей должен был жить в это время с мамой, однако остался с отцом.

Даниелова сообщила, что результаты экспертизы были известны уже к заседанию, которое прошло в марте, и сторонам озвучили заключение экспертов. При этом адвокат не озвучила подробности, но отметила, что мнение ребенка было учтено.

«Категорично скажу, что мнение ребенка нашло свое подтверждение как рациональное и независимое. То есть, никто на него не оказывал влияния и не давил», — поделилась Даниелова.

Следующее заседание назначено на 24 апреля.

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#отношения
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Хабенский рассказал, что актёры не хотели сниматься в «Ночном дозоре»
04 апреля 2025, 09:39

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В 2004 году в прокат вышел фантастический триллер «Ночной дозор», главную роль в котором досталась актёру Константину Хабенскому. Тогда худрук МХТ им. А. П. Чехова уже был известен зрителю, но после съёмок в картине обрёл ещё большую популярность. Хабенский признался, что многие его коллеги отказывались участвовать в проекте Тимура Бекмамбетова, поскольку считали его слишком рискованным.
«Помню, некоторые коллеги после проб говорили: «Мы в этом ужасе участвовать не будем». А я ответил: «Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре», — рассказал актёр Kp.ru.
Работа над фильмом шла непросто. Хабенский отметил, что из-за нехватки денег на сложную компьютерную графику приходилось придумывать оригинальные решения на ходу. Кроме того, изначально Бекмамбетов хотел снять сериал, но Первый канал решил сделать полнометражный фильм.

Хабенский заключил, что ему понравилось работать над картиной и взаимодействовать с режиссёром.

Ранее актёр высказал своё мнение о нашумевшем фильме «Анора» и актёре Юре Борисове.

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