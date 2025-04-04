Экс-супруга Паши Техника раскрыла сумму, которая понадобится на его лечение

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
На лечение Паши Техника предварительно потребуется более 12 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала бывшая жена рэпера Ева Карицкая.
По словам Карицкой, один день пребывания музыканта в отделении интенсивной терапии обойдется в миллион рублей. 12 млн, судя по скриншоту, который опубликовала Ева, — это лишь первоначальный взнос за лечение.
Общая сумма лечения может превысить 24 млн рублей.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга находится рядом с ним. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
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Общая сумма лечения может превысить 24 млн рублей.
«Мы сейчас идём на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть — лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала она.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга находится рядом с ним. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
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Екатерина Коршунова