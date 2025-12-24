Bearwolf подала в суд иск на бизнесмена из Татарстана на 20 миллионов рублей
Певица Bearwolf, настоящее имя Валерия Васильевская, обратилась в суд с требованием взыскать почти 20 миллионов рублей с бизнесмена Валентина Кангро. Иск связан с защитой интеллектуальной собственности.
Как сообщает Telegram-канал Shot, компания Кангро зарегистрирована в Лениногорске. Сам предприниматель подтвердил, что в курсе иска, но не стал уточнять, в чём именно обвиняет его артистка.
Ранее он носил другую фамилию и в Сети продвигает себя как СЕО по имени Рафаэль, заявляя о работе с Марго, Зиверт, Биланом и американской певицей Пинк. Как оказалось, Bearwolf тоже сотрудничала с Кангро .
