Достижения.рф

Bearwolf подала в суд иск на бизнесмена из Татарстана на 20 миллионов рублей

BEARWOLF (Валерия Василевская) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Bearwolf, настоящее имя Валерия Васильевская, обратилась в суд с требованием взыскать почти 20 миллионов рублей с бизнесмена Валентина Кангро. Иск связан с защитой интеллектуальной собственности.



Как сообщает Telegram-канал Shot, компания Кангро зарегистрирована в Лениногорске. Сам предприниматель подтвердил, что в курсе иска, но не стал уточнять, в чём именно обвиняет его артистка.

Ранее он носил другую фамилию и в Сети продвигает себя как СЕО по имени Рафаэль, заявляя о работе с Марго, Зиверт, Биланом и американской певицей Пинк. Как оказалось, Bearwolf тоже сотрудничала с Кангро .

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0