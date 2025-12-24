«Поставляла мужу девочек»: Подруга Елены Товстик ответила на обвинения в наркомании
Елена Товстик в интервью Ксении Собчак высказалась о своей личной жизни и резко раскритиковала бывшую подругу Марию Эстер-Трубицыну, назвав её наркоманкой. Однако Мария не осталась в стороне и отреагировала на эти заявления в своём блоге.
Эстер-Трубицына опровергла обвинения в наркомании, заявив, что ведёт здоровый образ жизни и уже более ста дней не курит. При этом она выдвинула встречные обвинения в адрес личной жизни Товстик.
«У нас с молодым человеком была нормальная традиционная пара, а не как у вас с Романом, где у него был интим со всем, что движется, а ты ему поставляла девочек... Но а взамен ты получала красивую жизнь на Рублёвке. Да у вас тоже нормальная пара, это же Москва!» — поделилась женщина.Кроме того, Мария поддержала юриста Катю Гордон, которая ранее представляла интересы Товстик. Гордон заявила, что Елена могла оклеветать её по условию соглашения с бывшим супругом ради финансовой выгоды, а также рассказала о своей борьбе с пропагандой свингерства.