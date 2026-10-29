Сарик Андреасян готов оплатить пластику жене и дочерям
Сарик Андреасян не пожалеет 15–20 млн рублей на красоту жены и дочерей
Режиссёр Сарик Андреасян заявил, что готов оплатить пластические операции своей супруге Лизе Моряк и дочерям, если они однажды решат изменить внешность. По словам постановщика, он не собирается вмешиваться в подобные решения близких и считает, что женщина должна самостоятельно определять, что сделает её счастливее.
Об этом Андреасян рассказал «Звездачу» на премьере сериала «Красотка». Режиссёр подчеркнул, что не видит причин запрещать жене или дочерям делать выбор в отношении собственной внешности, и добавил, что не станет экономить на семье.
«Я верю в теорию, что женщина в первую очередь это делает для себя, и если она будет от этого счастливее, то, конечно, я ей это разрешу. Почему я должен пытаться это редактировать?» — объяснил Сарик.Отвечая на вопрос о возможной стоимости операций в 15–20 миллионов рублей, режиссёр признал, что это большая сумма, однако подчеркнул: на близких жалеть денег не стоит. При этом он выразил надежду, что его семье не понадобятся настолько дорогостоящие процедуры.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк воспитывают двух дочерей. Всего у режиссёра пятеро детей. И, судя по его словам, если кто-то из близких решит изменить внешность, он готов поддержать их выбор.