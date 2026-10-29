«Злоупотребление»: Джиган потребовал признать отсутствие долга по алиментам

29 октября 2026, 19:31

Джиган оспорил в суде долг по алиментам перед Самойловой в 1,7 млн рублей

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) подал иск к бывшей жене, блогеру Оксане Самойловой, и требует признать отсутствие долга по алиментам. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат Сергей Жорин.





Речь идёт о задолженности за период с 2020 по 1 апреля 2026 года. В 2020 году супруги подписали алиментное соглашение, по условиям которого рэпер должен перечислять Самойловой половину своего дохода.

«Подано исковое заявление о признании задолженности по алиментам отсутствующей. Денис не отказывается платить алименты с 1 апреля 2026 года, с даты решения суда о расторжении брака. Желание Оксаны Самойловой взыскать с него алименты, начиная с 2020 года, когда супруги жили вместе и Денис нёс расходы на содержание детей, является злоупотреблением правом», — сказал адвокат.